Стилияна Николова и Ева Брезалиева с подиум тренировка преди световното в Рио де Жанейро

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българките Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировка пред започващото днес световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Националките изиграха четирите си съчетания на официалния килим, където от 18,45 часа стартират квалификациите с обръч и с топка в тяхната група В. Първите осем на всеки уреди се класират за финалите.

Стилияна е със стартов номер 19, а Ева - с 21-и. И двете започват със съчетание с топка.

На шампионата България ще бъде представена и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова.