Треньорът на "Лудогорец": Искаме да спечелим в Скопие

"Лудогорец" замина за Скопие за първия мач от плейофния кръг на Лига Европа срещу "Шкендия" (Република Северна Македония). Двубоят на стадион "Тоше Проески" е утре, 21 август, от 21,00 часа.
Треньорът на разградчани Руи Мота коментира предстоящия двубой.
"Мачовете в Европа винаги са трудни, но "Лудогорец" има високи цели и искаме да спечелим утре. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат преди реванша", каза Мота.
"Лудогорец" ще проведе официалната си тренировка на съоръжението от 19,30 часа тази вечер.