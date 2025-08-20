ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/sport/article/21141846 www.24chasa.bg

Треньорът на "Лудогорец": Искаме да спечелим в Скопие

1324
Руи Мота Снимка: Startphoto.bg

"Лудогорец" замина за Скопие за първия мач от плейофния кръг на Лига Европа срещу "Шкендия" (Република Северна Македония). Двубоят на стадион "Тоше Проески" е утре, 21 август, от 21,00 часа.

Треньорът на разградчани Руи Мота коментира предстоящия двубой.

"Мачовете в Европа винаги са трудни, но "Лудогорец" има високи цели и искаме да спечелим утре. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат преди реванша", каза Мота.

"Лудогорец" ще проведе официалната си тренировка на съоръжението от 19,30 часа тази вечер.

Руи Мота

