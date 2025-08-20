Треньорът на "Лудогорец": Искаме да спечелим в Скопие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лудогорец" замина за Скопие за първия мач от плейофния кръг на Лига Европа срещу "Шкендия" (Република Северна Македония). Двубоят на стадион "Тоше Проески" е утре, 21 август, от 21,00 часа.

Треньорът на разградчани Руи Мота коментира предстоящия двубой.

"Мачовете в Европа винаги са трудни, но "Лудогорец" има високи цели и искаме да спечелим утре. Няма да играем за равенство, а ще търсим победа и добър резултат преди реванша", каза Мота.

"Лудогорец" ще проведе официалната си тренировка на съоръжението от 19,30 часа тази вечер.