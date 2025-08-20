ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Евростат: България изпълнява и през юли критерия з...

Георги Костадинов с минимален шанс да играе срещу АЗ

Георги Костадинов Снимка: Startphoto.bg

Възстановяващите се от травми Георги Костадинов и Мустафа Сангаре се включиха в тренировката на "Левски" преди първия плейофен мач за Лигата на конференциите срещу нидерландския АЗ (Алкмаар), който е утре от 21 ч на националния стадион.

Вторият игра за последно при домакинската победа над "Сабах" преди две седмици, след което пропусна реванша и мачовете за първенството срещу "Спартак" (Вн) и "Ботев (Вр). Костадинов се контузи срещу "соколите" на 10 август.

Сангаре със сигурност е аут за утре, а по всяка вероятност същото важи и за Костадинов.

