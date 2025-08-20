Сравняват вратаря на АЗ с Онана заради гафове

Вратарят на “АЗ Алкмаар” Роме-Джейден Овусу-Одуру е най-големият проблем на тима преди гостуването в София, отбелязват в Нидерландия. От началото на сезона той се намира в ужасяваща форма и не се вижда как ще се оправи. И двата гола във вратата на тима в последния му мач били вратарски и вече го сравняват с изявите на Андре Онана в “Манчестър Юнайтед”.

Овусу-Одуру е младежки национал на Нидерландия, но може да играе и за Гана, родината на баща му. Той минава за огромен талант, като вече е титуляр на 21-годишна възраст.

Вратарят е рожба на “АЗ Алкмаар” и цялата си кариера до момента е изкарал в този клуб.

Съперникът на “Левски” продължава и с лятната разпродажба на играчи. Младежкият национал на Швеция Майкел Лахдо бе пратен под наем във френския “Нант” за 600 000 евро, като има и опция за откупуване.

Това лято нидерландският тим направи един куп продажби на титулярите си и тимът бе отслабен доста, но касата се напълни. ПСВ “Айндховен” плати 15,8 милиона евро за Рубен ван Бомел, 14 милиона евро влязоха от италианския “Комо” за Джейден Адай, “Байер” (Леверкузен) плати 12 милиона плюс още 2 милиона бонуси за Ернест Поку, а най-евтин се оказа норвежецът Давид Мьолер Волфе, който замина за английския “Уулвърхемптън” срещу скромните 9 милиона.

Точно заради това всички смятат, че “Левски” има доста реални шансове да се класира за шампионатната фаза на Лига на конференциите. Точно сега бил моментът да бъде нанесен удар по амбициите на “АЗ Алкмаар” и да се върне за онази загуба отпреди близо половин век с 0:5.

