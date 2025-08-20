На Острова изхарчиха една магистрала "Хемус" за нови футболисти

Разходите за нови играчи в английската Висша лига са по-големи от това, което платиха в другите големи първенства взети заедно

Средностатистическият българин всяка сутрин с първото кафе удря и една кратичка молитва да не се сбъднат заплахите на евроскептиците, че след първи януари на Женския пазар ще стане по-скъпо, отколкото на Пето авеню.

Загледани в цените на доматите и краставиците, бдителните потребители забравят да следят как се търгуват асфалтът, чакълът и боята за пътна маркировка на родните борси. Защото като нищо ще се окаже, че те поскъпват много по-бързо от зеленчуците и шпековия салам.

Сега например най-скромните прогнози сочат, че за довършването на магистрала “Хемус” ще са необходими невероятните 5 милиарда лева. “Как така толкова скъпо, кой ще ни даде пари!?!” – ще креснете и със сигурност цената на нектарините вече няма да ви изглежда чак толкова скандална. Ако все пак отрицателните емоции откажат да си тръгнат, за успокоение може да се запознаете с трансферния пазар в английската Висша лига.

Тази година “Ливърпул”, “Челси”, “Юнайтед” и сие направо се оляха и похарчиха горе долу толкова, колкото ще е нужно на България да завърши магистралата от София до Варна. До този момент на Острова са пръснали внушителните 2,26 милиарда паунда за играчи. Това е увеличение с 12,7 процента спрямо миналото лято, когато са били похарчени “само” 1,97 милиарда паунда.

Босовете на “Манчестър Юнайтед” например пръснаха над 200 милиона паунда, за да лишат мениджъра Рубен Аморим от възможността отново да се оправдава, че няма достатъчно качество в състава, за да се отлепи от дъното на класирането и да се бори поне за място в топ 4. Хората, ангажирани с добруването на “Ливърпул”, също решиха да не се доверяват на сентенцията, че след силна година се почива и хвърлиха много пари за качествени покупки, като само за Флориан Виртц бяха похабени 100 милиона паунда, към които ще бъдат добавени още 16 милиона под формата на различни бонуси.

Ами какво да кажем за богаташите, които имат привилегията да управляват бъднините на “Челси”. Тази година “сините” от Лондон са длъжни да се борят за титлата, след като на “Стамфорд Бридж” бяха докарани играчи за 240 милиона паунда и като нищо сумата ще мине 300 милиона до затварянето на трансферния прозорец на първи септември. Дотогава има време за “Сити” и “Арсенал” също да похарчат още някой и друг милион, за да подобрят досегашните си рекорди.

Тази година обаче се наблюдава любопитна тенденция, според която харчат не само големите, но и малките. Така например “Брентфорд” реши да сръга с лакти големите акули и извади близо 43 милиона паунда за нападателя от Буркина Фасо Данго Уатара. Дебютантите във Висшата лига – “Бърнли” и “Съндърланд” също мечтаят на едро, плащайки съответно 25 милиона и 26 милиона паунда за френския халф Лесли Угочукву и сенегалския халф Хабиб Диара. Към групата на прахосниците трябва да бъде приобщен и “Нотингам Форест” , който счупи два пъти трансферния си рекорд това лято и олекна с 37,5 милиона паунда, платени за крилото Омари Хътчисън от “Ипсуич”.

Това със сигурност няма да са последните големи трансфери на Острова това лято, тъй като се очаква развитие на драмата с Александър Исак. Шведът категорично отказва да остане в “Нюкасъл”, но “свраките” също са се заинатили и отказват да го пуснат за по-малко от 150 милиона паунда. Нищо чудно в следващите дни възелът да се развърже и нападателят да се присъедини към “Ливърпул”, които пък ще трябва да платят доста над 100 милиона паунда. Дори и тази сделка да пропадне, е сигурно, че до 1 септември английските клубове ще подобрят абсолютния рекорд от 2,36 милиарда паунда, похарчени по време на летния трансферен прозорец през 2023 г. И така ще сложат в малкия си джоб всички останали европейски първенства, където по традиция се харчат сериозни пари за летни трансфери.

Тази година се оказва, че разходите за нови играчи в “Ла Лига” “Бундеслига”, “Серия А” и “Лига 1” взети заедно са доста по-малко от трансферните инвестиции в Висшата лига на Англия. На второ място след англичаните са в “Серия А”, където са били похарчени 783 милиона паунда, което си е твърде скромна сума на фона на вече споменатите цифри. И в тази връзка още едно сравнение, според което от европейските грандове единствено “Реал” (Мадрид) и съгражданите им от “Атлетико” са похарчили повече от новака “Съндърланд”, който пръсна 140 милиона паунда с надеждата да се задържи по-задълго в клуба на успелите. Треньорът на “дюшекчиите” Диего Симеоне

убеди шефовете да се бръкнат с 153 милиона за нови попълнения, докато колегата му от градския съперник Шаби Алонсо бе по-скромен и похарчи 147 милиона. Далеч назад са “Ювентус” (103 млн.), “Байер” (Леверкузен) (100 млн.) и “РБ Лайпциг” (98 млн.)

Цифрите подсказват за пълно превъзходство на английските клубове на европейската сцена, а на грандовете от Испания, Германия, Италия и Франция им предстои да се потрудят сериозно в предстоящите битки в Шампионската лига, за да докажат, че щастие не се купува с пари.