Веласкес: В "Левски" няма напрежение преди АЗ, искаме да доминираме с топка и без

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че не изпитва никакво напрежение преди мача с АЗ "Алкмаар" и това важи за целия отбор.

„Преди това да ми е приятно да разузнавам съперниците, става въпрос за моя отговорност да го правя. Това е работа, която всеки един спортно-технически щаб трябва да върши това. След като анализирах „АЗ Алкмаар" ясно осъзнавам срещу какъв отбор се изправяме с какъв колектив и какви индивидуалности. Изключително ефективни в последната част на атаката. Ако им оставиш време и пространство са способни да те притиснат. Отбор, който с много малко шансове в последната четвърт може да ти създаде главоболия. Ние също притежаваме нашите силни страни и ще се опитаме да го покажем", започна Веласкес пресконференцията си.

„Както коментирах и преди мачовете с „Брага" по никакъв начин това не е добавена стойност и не помага, че съм бил треньор в Нидерландия. Разбира се, те винаги изповядват атакуващ стил. Философията им е такава независимо от индивидуалностите, с които разполагат. Това е клубната им философия. Един клуб, който работи отлично с детско-юношеските си формации, клуб с огромен потенциал и един отбор, който ще ти коства доста усилия да постигнеш нещо срещу него в европейските клубни турнири. Разбира се, със съответните промени в състава си в последните години", продължи испанският специалист.

„Няма да играем както срещу „Брага", защото този противник изповядва друг стил. Може би имате предвид като интензитет на терена, но разбира се трябва да призная, че ако искаме да продължим трябва да дадем най-доброто от себе си. Като цяло продължаваме по същия начин да се стараем да сме проактивни и да доминираме. След това идват и детайли, които трябва да променим спрямо начина, по който те накара да играеш съперника по време на двубоя. „Алкмаар" в доста моменти от срещата предлага различни неща от „Брага" и респективно ние трябва да сме различни. Най-важно обаче е ние как ще изглеждаме. Изключителна стойност придавам на моите футболисти както индивидуално, така и отборно. Участваме в плейофа и това се дължи на добрите игри дотук", продължи Веласкес.

Той коментира и контузиите. „Костадинов и Сангаре на 100 процента няма да участват в мача. Това е ситуацията към момента. Останалите играчи са здрави изцяло. Относно Никола Серафимов очакваме потвърждение дали чисто документално ще може да бъде включен в групата за мача. Искам тук да отбележа изключителното отношение на служителите в клуба да се стигне дотам да е възможно той да попадне в групата", коментира още специалистът.

„Благодаря за това, че все още ме намирате за млад. Фундаменталното в този спорт са играчите, останалите сме, за да можем да помогнем организационно и с насоки, но оттук-насетне тези, които трябва да дадат разликата, са играчите, които ще излязат на терена", каза още Веласкес.

„Очаква ви страхотна атмосфера, но не само в този мач. Много съм щастлив, че имам възможност да тренирам този клуб, защото сме семейство. Независимо дали играем у дома или навън, атмосферата е невероятна. Най-важното е колективният дух и манталитет. Ние сме голямо семейство и ден след ден растем, това е най-важното за нас. Винаги имам едно и също отношение. Ако трябва да сравнявам „Фортуна" (Ситард) и „Левски", нидерландският тим се бори за оцеляване. Поех ги на последно място и завършихме по-близо до място в Европа. Много съм щастлив за тях. Имам огромно уважение към „Фортуна", но „Левски" има много история зад себе си, титли, купи. Завършихме миналия сезон втори и този клуб нормално се бори за челните места", каза още Веласкес.

„Няма напрежение. Опитвам се да се наслаждавам на процеса. Опитвам се да използвам невероятната атмосфера и фенове, заради тях дойдох тук. Искаме да се състезаваме в груповата фаза на турнира, но няма напрежение. Искаме да се наслаждаваме на мачовете. Това е нашето мислене. Ние мислим ден за ден, мач за мач. АЗ са много добър тим, с много добри индивидуалности. Те са много опасни, опитват се да доминират играта с топка в половината на съперника. Ще е важно да избегнем тези моменти и да се опитаме да доминираме играта. Това е нашата философия. Трябва да се опитаме да го направим с топка и без топка", разясни още Веласкес.