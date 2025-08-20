ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бала: Всички в "Левски" сме готови за големия мач утре

Евертон Бала Снимка: "Левски"

Бразилският офанзивен футболист на „Левски" Евертон Бала говори на официалната пресконференция преди първия плейоф за Лигата на конференциите срещу АЗ "Алкмаар" утре вечер от 21 ч на националния стадион

„Определено се чувствам добре на всички позиции в атака. Така или иначе навсякъде ще се опитвам да давам най-доброто за отбора, независимо дали съм дясно, ляво крило или нападател. Моята коронна позиция е ляво крило. Смятам обаче, че съм адаптивен към треньорските решения и мога да играя на всички позиции в атака.

Със сигурност всеки чака точно такъв тип мачове като този с АЗ. В началото на годината в едно интервю споменах, че съм тук с такова желание – да завоювам доста отличия с „Левски". Този мач ми дава възможност да постигна нещо голямо. Смятам, че всички сме готови за този голям мач утре", продължи бразилският футболист.

