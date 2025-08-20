Бала: Всички в "Левски" сме готови за големия мач утре

Бразилският офанзивен футболист на „Левски" Евертон Бала говори на официалната пресконференция преди първия плейоф за Лигата на конференциите срещу АЗ "Алкмаар" утре вечер от 21 ч на националния стадион

„Определено се чувствам добре на всички позиции в атака. Така или иначе навсякъде ще се опитвам да давам най-доброто за отбора, независимо дали съм дясно, ляво крило или нападател. Моята коронна позиция е ляво крило. Смятам обаче, че съм адаптивен към треньорските решения и мога да играя на всички позиции в атака.

Със сигурност всеки чака точно такъв тип мачове като този с АЗ. В началото на годината в едно интервю споменах, че съм тук с такова желание – да завоювам доста отличия с „Левски". Този мач ми дава възможност да постигна нещо голямо. Смятам, че всички сме готови за този голям мач утре", продължи бразилският футболист.