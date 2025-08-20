ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Феновете на "Левски" организират шествие преди мач...

Загуба и за Александър Донски на "Чалънджър" в София

Александър Донски

Александър Донски отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75" в София с награден фонд 91 250 евро.

Участващият с "уайлд кард" национален състезател за купа "Дейвис"  отстъпи пред поставения под номер 6 Матей Додиг (Хърватия), 268-и в класацията на АТП, с 0:6, 6:4, 3:6. 

Донски продължава участието си на двойки. Българинът и Милош Карол (Словакия) ще играят утре на четвъртфиналите срещу хърватите Дуйе Айдукович и Адмир Календер или румънците Мирча Джекан и Богдан Павел.

