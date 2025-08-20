ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Капитанът на България: За мен най-важното е да излезем от групата на световното

Алекс Грозданов Снимка: Startphoto.bg

Капитанът на националния тим по волейбол Алекс Грозданов говори на тренировката на тима в спортния комплекс "СамЕлеон" в Самоков, който е част от подготвителния лагер за участието на световното първенство във Филипините.

То ще се проведе между 12 и 25 септември.

"Настроението в отбора е добро. Подготвяме се на много високо ниво. Натрупва се умора, но тя е съвсем нормално нещо. Особено в началото. Смятам, че леко-полека ще се намали натоварването, ще се наблегне повече на волейбола.

Говорили сме си по време на Лигата на нациите за бъдещите си противници и как ще се представим. Хубаво е, че през лятото срещнахме Словения и Германия, даже записахме победи срещу тях. Надявам се да влезем със самочувствие и увереност, защото смятам, че можем да се представим добре", заяви Грозданов.

"Не ми се иска да правя прогнози. Смятам, че можем да се справим добре - на първо място да зарадваме феновете ни. Моята персонална цел е да излезем от групите, защото в последните години сме имали затруднения с това. Стига да сме здрави, това е най-важното. Каквото сабя покаже", смята той.

