ФК "Сердика" (София) вече е част от семейството на ЦСКА

ФК "Сердика" (София) става част от Детско-юношеската школа на ЦСКА, съобщават от Академията, която подготвя младите таланти на червения клуб.

"С гордост обявяваме, че към нашето голямо червено семейство се присъединява клуб, който споделя същите ценности, страст и отдаденост към футбола. "Сердика" - София не е просто партньор - това са братя по идея и сърце, хора, в чиито редици туптят червени сърца. Това ново сътрудничество е свидетелство за силата на общността и за стремежа ни да изградим една устойчива, сплотена и модерна система за развитие на децата и юношите в България", казват от Академия ЦСКА.

Съвместната работа ще е по няколко направления - обучения и развитие на треньорските кадри, които са в основата на изграждането на професионални футболисти, подкрепа и подготовка на младите играчи, които ще имат възможност да се докоснат до методологията и философията на ЦСКА, организация на съвместни събития и инициативи, които ще обогатят футболната култура и ще създадат още по-силна връзка между клубовете.

"Нашата цел е да създаваме млади и горди армейци, които един ден да бъдат част от представителния отбор на ЦСКА. Вярваме, че с подкрепата на партньори като ФК "Сердика" (София) ще изградим още по-здрави основи и ще дадем шанс на стотици деца да сбъднат мечтата си. Академия ЦСКА винаги е била символ на традиция, дух и амбиция. С всяко ново партньорство ние доказваме, че пътят към успеха минава през сътрудничество, взаимна подкрепа и любов към червения цвят. Днес казваме едно голямо „Добре дошли" на нашите нови братя от ФК "Сердика" (София). Заедно ще продължим да изграждаме бъдещето на българския футбол и да защитаваме гордо армейската емблема", пишат от ръководството на Детско-юношеската школа на червените.