Откриват “Джирото” в България на Гергьовден край морето

6 май ще бъде важен ден за феновете на колоезденето в България.

Точно на Гергьовден на практика ще стартира операцията “Обиколка на Италия в България”.

Страната ни ще бъде домакин на три етапа от едно от трите най-важни състезания във велосипедния спорт на шосе в света. На споменатата дата догодина трябва да се състои официалното откриване и представяне на отборите, които ще участват в 109-ото издание на “Джиро д'Италия”.

Етапите и маршрутът ще бъдат обявени официално по-късно, а окончателното решение с всички подробности ще вземат организаторите от RCS Sport другия месец.

Почти сигурно е, че състезателите ще минат през Несебър (Старият град е в списъка на паметниците от световното културно наследство на ЮНЕСКО), а в плановете за етапни градове влизат също Велико Търново, Пловдив и София.

Министрите на туризма Мирослав Боршош и на младежта и спорта Иван Пешев разкриха наскоро, че правителството е дало съгласие за финализиране на преговорите България да приеме легендарната обиколка. Домакинството ще бъде огромен престиж за страната ни и ще помогне за развитието на туризма, защото “Джиро д'Италия”, “Тур дьо Франс” и обиколката на Испания привличат огромен брой фенове на колоезденето. И трите състезания се излъчват пряко по Eurosport 1 и това е прекрасна възможност за реклама.

Нещата са в развитие и след съответната заповед от Министерския съвет вече има създадена специална работна група начело със Стоян Андонов, зам.-министър на младежта и спорта. В групата е и главен инспектор Лъчезар Близнаков от Пътна полиция, който е напълно наясно какво се изисква за нормалното провеждане на колоездачно състезание.

Една от първостепенните задачи е да се направи оглед на шосетата по планирания маршрут, за да са наясно организаторите къде има нужда от по-сериозен ремонт на настилката. По тази причина в работната група има и представител на агенция “Пътна инфраструктура”.