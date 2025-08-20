Националите загубиха тежко в Нидерландия, аут от световните квалификации

Националният отбор на България по баскетбол за мъже отстъпи пред Нидерландия със 70:97 (29:25, 12:26, 14:16, 15:30) като гост в Алмере в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните квалификации за следващото световно в Катар. Така нашите не се класираха за същинския етап на борбата за място на първенството.

Българите, които се нуждаеха от победа със 7 или повече точки, приключиха на трета позиция в групата с една победа и три загуби, а Нидерландия с актив 3-1 и Австрия (2-2) заеха първите две места, които дават право на продължаване напред.

С отпадането си националите пропуснаха възможност да играят срещу отбори като Латвия и Полша в основната фаза на квалификациите в зона Европа, в която ще участват общо 32 тима и започват през ноември. България вероятно ще трябва да премине през предквалификации за европейското през 2029 г.