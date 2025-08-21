ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скандалната Имане Хелиф се отказа от бокса

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф от Алжир сложи край на спортната си кариера, заяви мениджърът на спортистката Насер Йесфах пред портала Nice Matin, предава БТА.

"Тя се е отказала от всичко, дори не е започвала отново да се боксира след случилото се на Олимпийските игри. Тренира в Алжир или ходи в Катар, за да поддържа форма, но нищо повече", каза Йесфах.

Хелиф спечели титлата на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 66 килограма. След завършването на Олимпийските игри в Париж френският журналист Джафар Аит Аудиа публикува репортаж за теста за пола на Хелиф. Хормонален тест е открил у нея същите нива на тестостерон като при мъжете.

По-късно алжирката заведе дело срещу Международната боксова асоциация (IBA). Ръководството на IBA също оспори в съда действията на Международния олимпийски комитет, който позволи на Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин, дисквалифицирани от Световното първенство през 2023 година поради неуспешни тестове за полов признак, да участват в олимпийския турнир в Париж.

Международната федерация по бокс (World Boxing) вече въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.

