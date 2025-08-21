ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Арда” уреди бразилец за гостуването в Полша

Росен Барчовски: Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно

Росен Барчовски Снимка: фейсбук на федерацията

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол за мъже Росен Барчовски заяви, че поема отговорността за отпадането от квалификациите за следващото световно първенство. Националите загубиха гостуването си в Нидерландия със 70:97 в четвъртия си и последен мач от група F на предварителните пресявки.

"Не искам да обвинявам, когото и да било, най-малко федерацията и отбора. Аз поемам цялата отговорност. Тази квалификация, за съжаление, беше загубена още преди да започне. Имам предвид, че имахме големи проблеми в селекцията. Разчитахме, че ще можем и с по-млад състав, и няма да са толкова класни и двата отбора, но спрямо нас в момента са по-класни. Това е реалността.

Бог ми е свидетел, че направих абсолютно всичко възможно. Аз имам много обяснения, но ще излезе като оправдание, а няма нужда от това. Ще си почина няколко дни и ще проведа разговор с президента на федерацията Георги Глушков, за да обсъдим цялата ситуация. В момента не искам да казвам нищо.

Няма нито един, който да ми е казал - уморен съм, нямам желание, искам да си почина. Проблемът дойде изключително от надеждата ми, че Александър Везенков ще играе, че Йордан Минчев ще играе в цялата квалификация, че Брандън Йънг ще свърши работа. Той не само, че не свърши, но и не игра", каза треньорът.

