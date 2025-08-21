“Шефилд Юнайтед” поиска испански защитник на ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът на ЦСКА Адриан Лапеня е трансферна цел на английския “Шефилд Юнайтед”.

Според Sportsboom тимът от втора дивизия (Чемпиъншип) се представя много слабо в отбрана, което се изтъква като основна причина за лошия старт на сезона.

“Шефилд Юнайтед” обмисля евентуална сделка за испанския централен защитник Адриан Лапеня от ЦСКА (София), за да подсили защитата си. Лапеня, с опит в испанския и българския футбол, може да бъде ценно попълнение за “остриетата”. Мениджърът Рубен Сейес е под натиск да подобри резултатите си след лошия старт на сезона” пише споменатото издание.

Загубата от “Суонзи” миналия уикенд беше третата поредна за “Юнайтед”, откакто отборът поднови официалните срещи след драматичния неуспех в плейофа да влизане във Висшата лига.

