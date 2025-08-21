“Арда” уреди бразилец за гостуването в Полша

“Арда” уреди бразилеца Патрик Луан преди гостуването на полския вицешампион “Ракув” в плейофа на Лигата на конференциите.

Луан бе привлечен от изчезналия от картата “Крумовград”, но се лекуваше от контузия и заради това няма дебют за тима от Кърджали, който е хитът това лято в родния футбол. Сега обаче е включен в групата от 21 играчи, които се качиха на самолета от Пловдив.

Начело на групата е президентът на “Арда” Яшар Дормушев, който очаква най-големия си подарък за рождения ден в сряда от играчите в двубоя с “Ракув”.

Групата на “Арда” кацна в Катовице, след което с автобус бе преместена в Ченстохова, където е базата на “Ракув”.

Наставникът на кърджалийци Александър Тунчев призна, че очаква доста труден мач в Полша, но не изключва неговият тим да се пребори за участие в шампионатната фаза на третия по сила евротурнир. Това означава мачове поне до Нова година в Кърджали, след като вече се работи по забележките на УЕФА за стадиона.

“Ракув” е доста дисциплиниран и много добре подреден отбор. Но за нас всеки мач в турнирите е бонус и влизаме без страх от съперника. Не е изключено отново да направим изненада”, категоричен е Тунчев.

В самолета на “Арда” се качиха и четирима фенове на отбора, които пожелаха да се включат в екскурзията, която бе организирана от клуба. На място обаче се очакват да дойдат още кърджалийци, които работят в страните от Централна Европа и смятат да подкрепят отбора.

Домакините пък очакват техните фенове също да напълнят стадиона на клуба.

