ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Арда” уреди бразилец за гостуването в Полша

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21146459 www.24chasa.bg

“Арда” уреди бразилец за гостуването в Полша

788
Снимка: "Арда"

“Арда” уреди бразилеца Патрик Луан преди гостуването на полския вицешампион “Ракув” в плейофа на Лигата на конференциите.

Луан бе привлечен от изчезналия от картата “Крумовград”, но се лекуваше от контузия и заради това няма дебют за тима от Кърджали, който е хитът това лято в родния футбол. Сега обаче е включен в групата от 21 играчи, които се качиха на самолета от Пловдив.

Начело на групата е президентът на “Арда” Яшар Дормушев, който очаква най-големия си подарък за рождения ден в сряда от играчите в двубоя с “Ракув”.

Групата на “Арда” кацна в Катовице, след което с автобус бе преместена в Ченстохова, където е базата на “Ракув”.

Наставникът на кърджалийци Александър Тунчев призна, че очаква доста труден мач в Полша, но не изключва неговият тим да се пребори за участие в шампионатната фаза на третия по сила евротурнир. Това означава мачове поне до Нова година в Кърджали, след като вече се работи по забележките на УЕФА за стадиона.

“Ракув” е доста дисциплиниран и много добре подреден отбор. Но за нас всеки мач в турнирите е бонус и влизаме без страх от съперника. Не е изключено отново да направим изненада”, категоричен е Тунчев.

В самолета на “Арда” се качиха и четирима фенове на отбора, които пожелаха да се включат в екскурзията, която бе организирана от клуба. На място обаче се очакват да дойдат още кърджалийци, които работят в страните от Централна Европа и смятат да подкрепят отбора.

Домакините пък очакват техните фенове също да напълнят стадиона на клуба.

Снимка: "Арда"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Виктор, убил човек с летящо ауди, взел книжка от първия път (Видео)