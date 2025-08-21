ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща ...

Фенове на "Сантос" нахлуха в базата на отбора и заплашиха Неймар с бой

Неймар забогатя със 150 млн. евро за година и половина в "Ал Хилал", като през това време игра в 7 мача. Снимка: Инстаграм

Фенове на "Сантос" нахлуха в тренировъчната база на отбора и заплашиха играчите заради лошите резултати, съобщава ESPN.com.br.

Звездата Неймар и съотборниците им са били посрещнати от агресивни фенове и в прав текст ултраситите им заявили, че заслужават да бъдат бити. 

"Сантос" претърпя смазваща загуба с 0:6 от "Вашко да Гама" в последния си домакински мач от 20-ия кръг на бразилската серия "А". След поражението феновете на "Сантос" обърнаха гръб на терена, демонстрирайки отношението си към случващото се. Много от феновете носеха фланелки с лика на Неймар.

Неймар се завърна в "Сантос" в началото на годината. Договорът му с клуба е до декември 2025 г.

