Испански нападател излиза в отпуск по бащинство, след като клубът отказва да го продаде

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Крилото на "Леганес" Хуан Круз обмисля да вземе родителски отпуск заради разногласия с ръководството на клуба относно продажбата му, съобщава испанското издание Marca.

25-годишният футболист има няколко оферти от други отбори, но "Леганес", който изпадна в Сегунда, не иска да го пусне за по-малко от 10 милиона евро.

Така Круз може да избере варианта да излезе в отпуск по бащинство.

Круз е продукт на "Малага" и възпитаник на академията на "Бетис". Миналия сезон испанецът изигра 39 мача за "Леганес" във всички състезания, отбеляза осем гола и направи пет асистенции. Порталът Transfermarkt го оценява на 5 милиона евро, а настоящият договор на играча с клуба е до 30 юни 2028 г.