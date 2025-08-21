ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Учени наблюдаваха вътрешната структура на умираща ...

Луис Суарес с два гола за "Интер Маями", Меси е контузен

Луис Суарес вкарва втората дузпа. Снимка: Ройтерс

"Интер Маями" се класира за полуфиналите в турнира за Купата на лигите, в които участват отбори от МЛС лигата и шампионата на Мексико.

Американският тим отстрани на четвъртфиналите мексиканския "Тигрес" с 2:1 на стадиона във Форт Уодърдейл.

Двата гола за победителите вкара от дузпи Луис Суарес в 23-ата и 89-ата минута.

Суперзвездата на "Интер Маями" Лионел Меси пропусна мача, защото още се възстановява от мускулна травма.

На полуфиналите "Интер Маями" ще играе с "Орландо Сити".

Американците отстраниха мексиканския "Толука" на четвъртфиналите с дузпи. Редовното време приключи 0:0, а при наказателните удари "Орландо" спечели с 6:5.

