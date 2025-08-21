Стилияна на два финала на световното по художествена гимнастика

Стилияна Николова натрупа актив от 58,750 (29,350 на обръч и 29,400 на топка) и заема временно второ място в квалификацията за индивидуалния многобой на световното по художествена гимнастика в Рио. Топ 18 от квалификацията (сумиране на 3-те най-добри резултата) ще определят новият световен шампион в петък срещу събота.

Стилияна си осигури и два финала на уредите в неделя. На обръч е с трети резултат, а на топка е с втори.

Лидер в квалификацията е представителката на Германия - Даря Варфоломеев, с актив в края на първия състезателен от 60,950 (30,600 на обръч и 30,350 на топка). На временната трета позиция е Таисия Онофрийчук от Украйна с резултат от 58,150 (30,600 на обръч и 27,550 на топка).

Втората ни представителка Ева Брезалиева стартира също изключително стабилно и със сбор от 55,500 (28,150 на обръч и 27,350 на топка) заема временно 14-ото място. Грацията, водена от Бранимира Маркова, се класира на 13-а позиция на обръч и 11-а на топка.