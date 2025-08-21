Фаворитите "Бенфика" и "Селтик" с нулеви равенства в плейофите на Шампионската лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Селтик" и "Бенфика" завършиха 0:0 с "Кайрат" (Казахстан) и с "Фенербахче" в първите мачове от плейофния кръг в Шампионската лига.

В Истанбул гостите от Португалия останаха с човек по-малко на терена, след като в 71-ата минута Флорентино Луиш получи втори жълт.

В Глазгоу в 11-ата минута гол на Александър Мартинович за "Кайрат" бе отменен заради засада. В 46-ата мин за "Селтик" Джеймс Форест уцели гредата. А 7 минути преди края за гостите на терена се появи бившият нападател на "Левски" Рикардиньо.

"Кайрат" може да стане вторият клуб от Казахстан, преминал всички етапи на квалификациите за Шампионската лига. Единственият отбор, преминал квалификациите, бе "Астана", който през сезон 2015/2016 достигна до груповата фаза.

Норвежкият шампион "Бодьо/Глимт" разгроми 5:0 "Щурм" (Грац). Така полуфиналистът от миналото издание на Лига Европа почти сигурно ще дебютира в основата фаза на Шампионската лига, след като не успя да преодолее квалификациите в последните три години

Отборите на "Базел" и "Копенхаген" направиха 1:1. Домакините поведоха с гол от дузпа на Джердан Шакири, а гостите изравниха в 45-ата минута чрез Габриел Перейра.