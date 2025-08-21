Аспарух Никодимов на 80 - как легендата откри Стоичков за ЦСКА

Най-успешният треньор на България в евротурнирите. Най-младият наставник в историята на ЦСКА. С изключителна кариера като футболист и след това треньор. Всичко това е вярно за Аспарух Никодимов, който днес става на 80 години.

Но има един момент в кариерата му, за който никой не се сеща. Реално той е човекът, който откри Христо Стоичков за големия футбол. И Камата се озовава в ЦСКА.

По това време Никодимов вече е наставник на русенския “Дунав”. След като е уволнен след първия си престой начело на “червените” с 3 поредни шампионски титли, една купа, 1/2-финал и 1/4-финал за Купата на европейските шампиони. Незабравимите победи над “Ливърпул”, “Байерн” и “Нотингам Форест”.

И точно той е човекът, който отива на прегледа на сборните отбори на “В” групите, където в състава на Югоизточната е едно момче от “Хеброс” (Харманли). И веднага му хваща окото. Документите са приготвени светкачино, дори паспортът на Камата е в Русе.

По това време в Борисовата градина отново са в криза, след като наследниците на Паро са се провалили. В един момент Стоян Йорданов е привикан по спешност като треньор на вратарите в ЦСКА. И обяснява за феномена. И не без съдействието на Никодимов договорът с русенци е прекратен и Стоичков пристига в София. С автобуса на “Левски”.

Както сам признава Аспарух Никодимов е един корав шоп. Роден е в село Богьовци край София. И първите си стъпки във футбола прави в кварталния тим на “Гевгелийски” “Сава Михайлов”. Забелязан е от “Септември”, който е самостоятелен тим по онова време и на 15 години се озовава там. Остава обаче само 2 сезона там и от 1974 г. вече е в ЦСКА. Интересното е, че е привлечен по същото време като Димитър Пенев, също рожба на Шоплука, но от Мировяне. Години по-късно ще направят треньорски дует.

В “Септември” изиграва 5 мача с 2 гола в елита. След това в ЦСКА до 1975 г. прави 296 двубоя с 58 попадения. Печели шест пъти шампионската титла - през 1966, 1969, 1971, 1972, 1973 и 1975 г. Носител на купата пет пъти - 1965, 1969, 1972, 1973 и 1974 г., с отбелязани 18 гола.

По една срамна традиция в ЦСКА е “пенсиониран” като футболист на 29 години. Завършва кариерата си в “Сливен”, който също е военен отбор, с 16 двубоя и 4 гола.

В европейските клубни турнири за ЦСКА изиграва 34 мача (28 за КЕШ и 6 за КНК) и отбелязва 4 гола (2 за КЕШ и 2 за КНК). Достига до полуфинал на КЕШ с отбора на ЦСКА през 1967 г. Национал в 25 срещи и 8 гола. Участва на две световни, като записва 4 мача и гол срещу ФР Германия в Мексико.

Започва треньорската си кариера в школата, след което става помощник на Никола Ковачев-Туата. След уволнението му на 34 г. поема първия тим.

През този период “червените” завоюват четири поредни пъти шампионската титла (1980, 1981, 1982 и 1983) и веднъж печелят купата на България (1983). В европейските клубни турнири (КЕШ) под ръководството на Никодимов е постигната най-забележителната серия от успешни мачове в историята на тима. През периода 1980 - 1983 г. ЦСКА елиминира “Ливърпул” (Англия) (тогава трикратен носител на КЕШ), “Нотингам Форест” (Англия) (двукратен носител на КЕШ), “Монако” (Франция), “Реал Сосиедад” (Испания), “Гленторан” (Северна Ирландия), “Шомберки” (Полша), “Омония” (Кипър). ЦСКА достига полуфинал за КЕШ през сезона 1981/82 и четвъртфинал през сезона 1980/81 г.

През пролетта на 1983 г. Аспарух Никодимов е отстранен от поста старши треньор и се връща в школата. След като работи в “Дунав” (Русе) и в Тунис, за няколко години се завръща на треньорския пост в ЦСКА през есента на 1990 г.

През втория треньорски мандат на Никодимов ЦСКА печели сребърни медали (1991 г.) и златни медали (1992 г.) в първенството. През 1993 г. Никодимов отново е принуден да напусне ЦСКА. След това ръководи отбори от юношеските формации, аматьорската лига, работи като старши треньор на “Металург” (Перник), “Велбъжд” (Кюстендил) и “Омония” (Кипър).

През 2001 година Аспарух Никодимов се връща за трети път на поста старши треньор на ЦСКА на мястото на Енрико Катуци. Остава само 6 месеца и на негово място идва Луиджи Симони. Васил Божков го маха, а тимът е на първо място в класирането, а в евротурнирите бе отстранен украинският гранд “Шахтьор” (Донецк).

Последната му треньорска работа е в “Берое”, като връща старозагорци в елита, но почти веднага след влизането е уволнен. В различни периоди е член на надзорния съвет, селекционния съвет и други длъжности в ЦСКА.

Цялото му семейство е свързано с “червените”. Двете му дъщери Десислава и Елица бяха едни от най-добрите ни волейболистки.

Елица е съпруга на Александър Попов, който спаси волейболния тим на “червените” от фалит. Племенникът му Никола Донев също бе футболист в ЦСКА.

Последните години живее във вилата си край морето и рядко се прибира в София. Там ще посрещне и юбилея си. А ЦСКА праща техническия си директор Михаил Александров с подаръците.