България загуби от Куба при старта на световното за волейболисти до 21 г.

България стартира със загуба световното първенство за волейболисти под 21 години в Китай.

Нашите отстъпиха на Куба с 1:3 (25:16, 17:25, 23:25, 21:25). Мачът започна отлично. От рано наложихме доминация и поведохме със 7:4. В нито един момент на гейма не позволихме на кубинците да мечтаят за нещо по-значимо. Преднината ни непрекъснато се движеше между 4-5 точки. А когато водихме с 20:16, марково завършихме частта със серия от пет поредни.

Вместо да продължим да играем със същото самочувствие, дадохме инициативата на Куба. И така се получи почти огледален на първия гейм. Съперникът стигна до 18:12, с което беше ясно, че резултатът ще бъде изравнен. За статистиката – Куба спечели с 25:17.

Третата част беше най-оспорвана. В нея никой не направи преднина повече от две точки. Резултатът се „луташе" между аванс за България и Куба. Съперникът стигна до геймбол при 24:22. Българите го спасиха, но не и втория.

Четвъртият гейм за съжаление не се разви по никакъв начин в наша полза. Кубинците взеха убедителен аванс от 10:5. Увеличиха го до 20:13 и тогава изглеждаше ясно, че ще отстъпим мача. И все пак показахме характер. Когато беше най-трудно и Куба водеше с 24:17, направихме най-дългата си серия в частта от четири поредни точки. Можем само да съжаляваме, че не играхме така от началото на втория гейм.

Утре е вторият ни мач от световното първенство срещу Япония от 6 часа сутринта.