Обновяват лекоатлетическата писта на стадион "Локомотив" в София, ще отговаря и на международните изисквания

Областният управител на столицата Стефан Арсов и ОСК "Локомотив" подготвят проект за ремонт и на сектро В на стадиона

Лекоатлетическата писта на стадион "Локомотив" в София ще бъде обновена и ще покрива всички изисквания за провеждане на международни състезания. Ремонтът ще стартира до няколко седмици и ще продължи между 4 и 6 месеца. Това съобщи областният управител на София Стефан Арсов.

Областната администрация е кандидатствала с проект за обновяване на пистата за лека атлетика, който е финансиран с 2,4 млн. лв. от спортното министерство.

"С този проект започваме възстановяване на стадион "Локомотив". Проектът за обновяване на пистата за лека атлетика ще се реализира с помощта на спортното министерство и с подкрепата на председателя ОСК "Локомотив" Даме Стойков. Новата лекоатлетическа писта ще бъде изградена по международни стандарти и ще покрива всички критерии. Надяваме се с този проект да стимулираме повече деца да дойдат да тренират тук вместо да стоят вкъщи пред компютрите и телефоните и така да изградят здравословни навици", подчерта Арсов.

След обновяването на лекоатлетическата писта ще започне работа по подготовката на проект за обновяване на сектор В, който е любим на феновете на футболния отбор. Иначе в София няма лекоатлетическа писта, която да отговаря на условията за провеждане на състезания от републикански характер. Единствената, която отговаря на изискванията, е закрита и е в "Асикс Арена". С реализацията на проекта столицата вече ще има писта за лека атлетика, която ще покрива всички изисквания на международната организация по лека атлетика. Всички спортове, които са част от ОСК "Локомотив" тренират тук - баскетбол, волейбол, бокс, джудо, карате и т.н. Всички спортисти тренират тук и на този асфалт им се набиват краката, а знаете какво означава това - травми. Имаме между 1500 и 2000 деца, които също тренират тук, обясни председателят на ОСК "Локомотив" Даме Стойков.

Той разказа, че в момента тече ремонт на баскетболната зала, а вече са обновени волейболната и боксовата зали, както и тези за карате и джудо.

"Единствено стадионът трябва да се обнови, затова следващата ни цел е да започнем възстановяването на сектор В", подчерта Стойков.

Олимпийската шампионка Стойка Кръстева разказа, че при нейната олимпийска подготовка се е наложило да ползва терените на Национална спортна академия.

"С реализацията на проекта ще се спести това обикаляне из цяла София и децата, които се стремят да постигнат високи спортни резултати ще се подготвят на едно място. Знаете, че леката атлетика е в основата на всички спортове. Нашата мисия е да привличаме все повече деца към спорта, но за целта ни трябват и добри съоръжения", обясни Кръстева.

На въпрос дали все още е актуална идеята националният стадион да се премести на мястото на стадион "Локомотив", областният управител на София Стефан Арсов заяви, че този въпрос е в компетенциите на спортното министерство, което вече е започнало работа по търсенето на подходящо място.