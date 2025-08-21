Георги Иванов: Служителите в БФС почти изцяло са подменени

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо беше първият гост в новия подкаст на централата. Бившият нападател, който зае поста в средата на миналата година, обяви, че почти изцяло е подменил служителите в централата.

„90% от хората, които преди това работеха във футболния съюз са сменени. Идват нови хора, млади хора, хора с амбиция, с различни виждания, които искат да се развиват и да развиват клубовете в зоните, в които работят. Затова я правим тази промяна. Не казвам, че някой от преди това, който е сменен или ще бъде сменен, не си е свършил работата, но искам промяна! Искам млади хора.

Вече навлизаме в дигитален свят, който е много важен за нас. Клубовете трябва да започват да се подготвят, че ние оттук нататък трябва да работим по различен начин от този, който е сега и ние работим по различен начин. Ние взимаме кадърни хора, които са, може би, най-добрите в сферата си. Смея да твърдя, че в БФС работят най-добрите професионалисти и затова, когато някой клуб има проблем, независимо кой е той, ние съдействаме и помагаме.

Ние, когато имаме проблеми, не се обаждаме на клубовете, така че може да разберете какви професионалисти работят, след като има 700 клуба и всеки ден се сблъскваме с проблеми, които клубовете смятат, че ние трябва да им помогнем и да ги решим. И ги решаваме повечето неща", сподели президентът Иванов.