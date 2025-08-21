ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" уреди македонец за АЗ

От "Левски" са успели да картотекират последното си ново попълнение - защитникът от Северна Македония Никола Серафимов, за срещите с АЗ (Алкмаар) от плейофния кръг на Лигата на конференциите.

На пресконференцията си вчера треньорът на Хулио Веласкес заяви, че клубът се надява до последно да включи новия футболист в разширения състав, като благодари на всички в клуба за усилията и професионалната работа.

Така испанския специалист ще има още една опция за центъра на защитата. Малко вероятно е Серафимов да бъде използван още днес, тъй като той тренира по-малко от седмица заедно с новите си съотборници, но високият 192 см бранител може да бъде опция при реванша в Нидерландия след седмица.

