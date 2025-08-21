Стоичков, Михайлов и Балъков дариха апарат за операции на сърдечноболни деца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Футболните легенди Христо Стоичков, Борислав Михайлов и Красимир Балъков дариха апарат - хирургически стернотом, на Клиниката по Детска по кардиология.

Така от фондация "Национали 94" помогнаха на НКБ с модерния апарат, за да може да се извършват операции на сърдечноболни деца.

"Хирургическият стернотом е окомплектован с пълен набор от приставки, които позволяват индивидуален подход при всеки пациент - от пациенти с тегло 600 гр до такива с тегло над 100 кг. Той има и допълнителен модул, с който се достига до сърцето при пациенти, които вече са били оперирани и при тях достъпът с подходящата апаратура е задължителен и от жизненоважно значение.

Апаратът е с минимизирани размери и батерии, които могат да се стерилизират в специална среда само за няколко минути, за да може той да бъде винаги в готовност за употреба.

НКБ и Клиниката по детска сърдечна хирургия отдавна са обект на специално внимание от страна на хората от фондацията „Национали 94".

Последната инициатива на фондацията бе благотворителен голф турнир край Разлог. Гости на проявата бяха международни футболни звезди, а събраните средства отидоха в помощ на Клиниката по детска кардиология в НКБ.

Екипът на НКБ благодари сърдечно на всички, които с решителност, състрадание и активност помагат на най-малките пациенти в България", написаха от клиниката във фейсбук.