След 5 г. Тибо Вион махнат от ЦСКА

Френският бранител Тибо Вион вече не е футболист на ЦСКА. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, обявиха "червените".

Вион пристигна при „армейците" пред 5 г. За този период защитникът записа 177 двубоя за тима, в които отбеляза 7 попадения.

"ЦСКА благодари на Тибо Вион и му желае здраве и успех в професионалната кариера", написаха "червените".

Бекът е 9-ият футболист, с когото ЦСКА се разделя това лято.

На 7 февруари тази година Вион преподписа с клуба до лятото на 2027-а, но явно сега се превръща в една от жертвите на плачевния старт на сезона.