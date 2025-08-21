Иван Иванов пое "Етър"

Втородивизионният "Етър" назначи Иван Иванов за нов старши треньор, съобщиха от клуба. Той заменя на поста Живко Желев.

"Решението беше взето с решение на управителния съвет на клуба. Иван Иванов е доказан професионалист с богат опит в българския футбол както като състезател, така и като треньор. Като футболист той се утвърди като един от най-стабилните защитници на своето поколение, носил екипите на водещи клубове у нас и в чужбина, както и на националния отбор на България", се казва в изявление на "виолетовите".

Именно с фланелката на "Етър" футболист номер 1 на България за 2013 година изиграва последните са мачове.

"Назначаването на Иван Иванов е символично завръщане у дома. Той е човек с авторитет, международен опит и лидерски качества, който ще вдъхне нова енергия на отбора и ще обедини нашата общност. Управителният съвет вярва, че под негово ръководство "Етър" ще върви уверено напред. Назначението му начело на "Етър" е част от стратегията на клуба за развитие и дългосрочна стабилност. Очакванията са с опита си да изгради боеспособен и модерен отбор, който да радва феновете на „виолетовите", се казва в решението на състава от Велико Търново.

Официалното му представяне пред медиите и привържениците ще се състои днес от 17,00 часа на стадион "Ивайло", след което той ще води първата тренировка на тима.