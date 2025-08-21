"Арсенал" излъга "Тотнъм" - привлече договорения Еберечи Езе

„Арсенал" открадна Еберечи Езе от вечния си съперник „Тотнъм" в последните дни на трансферния прозорец, след като той вече беше договорил всичките си лични условия със „шпорите", но не беше сложил финалния подпис.

„Тотнъм" бяха готови да разгърнат червения килим за нападателя на „Кристъл Палас" в сряда, като всичко сочеше, че сделката за 27-годишния играч е практически сключена.

В същия ден обаче се контузи нападателят на „артилеристите" Кай Хаверц, който миналия сезон също пострада и беше извън игра за няколко месеца.

Сега отново е получил болки в същото коляно, като от клуба все още не са разкрили колко е тежка травмата, но видимо е достатъчно сериозна, за да привлекат Езе толкова бързо.

Спектакулярният трансфер е на стойност 60 милиона паунда.

Преминаването на Езе в „Арсенал" не е просто съкрушителен удар, насочен към „Тотнъм".

Това е ясен сигнал, че „Арсенал" няма намерение да се откаже от обявената си цел да се бори за титлата във Висшата лига, както и да стигне отново далеч в Шампионската лига, след като достигна полуфиналите миналия сезон.

Това е стратегия, която контрастира рязко с инерцията, обхванала „Арсенал" миналия сезон, когато неспособността им да решат очевиден проблем – чрез подписване на признат нападател – им струва скъпо.

Артета знае, че това е сезонът, в който трябва да спечели голям турнир, и за да го направи, получава силна подкрепа от ръководството на „Арсенал".

С Езе, на когото оставаха две години от договора с „Палас", „Арсенал" ще получи многофункционален нападател с богат талант, който може да бъде решителният играч, както доказа, когато отбеляза победния гол срещу „Манчестър Сити" във финала за ФА Къп през май.