"Апоел" (Тел Авив) избра зала "Левски София" за база в столицата ни

"Апоел" (Тел Авив) избра спортната база на волейболния "Левски София" за подготовката си на българска земя за мачовете от Евролигата по баскетбол, съобщиха от "синия" клуб. Израелският тим ще домакинства у нас заради военния конфликт, в който е родината му.

"Шампионите от Еврокъп през миналия сезон ще играят мачовете си от най-силния европейски клубен турнир по баскетбол в нашата столица, а за своя тренировъчна база "Апоел" се спря на перфектните условия в дома на волейболния шампион на България "Левски".

Старши треньорът на израелския гранд Димитрис Итудис ще изведе играчите си за първа тренировка в спортна зала "Левски София" на 25 август, а модерното съоръжение ще бъде и тренировъчният дом на "Апоел" до пролетта на 2026 година. Отборът от Тел Авив ще играе 19-те си домакински срещи от Евролигата в София, но българската столица и залата на волейболния "Левски" ще бъдат и постоянна тренировъчна база за "Апоел".

Първият мач от Евролигата в България ще е на 30 септември срещу испанския колос "Барселона", а през следващите 7 месеца най-добрите баскетболни отбори и играчи в Европа ще гостуват в София за срещите с "Апоел". Кулминацията за българските фенове ще е в последното домакинство на израелския тим у нас - на 9 април пристига гръцкият "Олимпиакос" с българската суперзвезда Александър Везенков. Мачовете ще са в "Арена София", а цялостната подготовка - в спортна зала "Левски София".

Нашата зала е единственото по рода си съоръжение у нас, а комбинацията със спортен център Garitage оформя уникална за Източна Европа база за подготовка. Спортният център има огромен фитнес с оборудване на най-високо ниво, плувен басейн, вътрешна и външна писта за бягане, модерна зала за кросфит, център за физиотерапия и рехабилитация. Откритата през януари 2021 г. зала на волейболния "Левски" разполага и с оборудване за баскетбол. "Апоел" (Тел Авив) ще се възползва и от спортния център, и от отличните условия за допълнителна физическа подготовка и за възстановяване, с които разполага спортният комплекс.

Волейболен клуб "Левски София" пожелава успех на "Апоел" (Тел Авив) в предстоящите мачове от най-престижния баскетболен европейски клубен турнир", написаха от Левски.