Трима убити и 90 в ареста след бой в Аржентина

Трима убити и 90 човека в ареста е равносметката от боя между фенове на аржентинския “Индепедиенте” и чилийския “Универсидад Катколика” в реванша от 1/8-финалите на “Копа Судамерикана”. Двата отбора най-вероятно ще бъдат изхвърлени от турнира след безчинствата в Буенос Айрес.

Грандиозната битка избухна на полувремето на двубоя, като се твърди, че дете е било ударено по главата от гостуващата агитка. Това предизвика феновете на домакините да грабнат бутилки, дръжки на знамена и каквото им падне в ръцете и да нахлуят в сектора на гостите. Те също се оказаха добре екипирани и отвърнаха на удара.

Аржентинската преса съобщи за над 300 арестувани, но полицията официално сведе прибраните до 90. Повечето от тях били разпознати по камерите на стадиона.

Самият мач бе подновен след почивката, но съдията прибра двата отбора в съблекалнята след само 2 минути игра.

Сега се очакват наказанията, като според някои източници и двата клуба ще бъдат отстранени от турнира, който е еквивалент на Лига Европа в Южна Америка.

Чили се очертава като най-опасната държава откъм футболно хулиганство през последните години. През април двама бяха убити на двубоя “Универсидад де Чиле” и “Коло Коло”. Според неправителствената организация “Спасете футбола” на стадионите там са загинали над 350 запалянковци.

Президентът на Чили Габриел Борич е наредил на посланика на страната в Буенос Айрес да посети арестуваните запалянковци и да следи дали правата им са спазени.

Според Борич огромна вина за инцидента имат домакините, които не са организирали добре охраната на двубоя.

