"Левски" води битка с АЗ, 35 000 помагат (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Левски" и АЗ (Алкмаар) играят при 0:0 към края на първото полувреме в първи мач от плейофния кръг в Лига на конференциите. Битката този път не е на "Герена", а на Националния стадион "Васил Левски", където има около 35 000 привърженици на "сините". Срещата започна в 21 часа под бурните скандирания на левскарите по трибуните.

"Сините" фенове на националния стадион за битката срещу АЗ (Алкмаар). СНИМКИ: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Победителят от сблъсъка ще се класира за основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир, а тимът на Хулио Веласкес излезе с идея да си подсигури предимдство преди реванша в Нидерландия на 28 август.

Собственикът на "Левски" Наско Сираков е поставил ръка върху рамото на съпругата си Илиана Раева преди началото на мача. От другата му страна е директорът Даниел Боримиров.

В София "Левски" е без контузените Мустафа Сангаре и Георги Костадинов. Хулио Веласкес реши да остави Борислав Рупанов резерва, а на върха на атаката да започне бразилецът Евертон Бала. В навечерието на мача "сините" уредиха документите на новото попълнение Никола Серафимов и северномакедонецът попадна сред резервите.

Евертон Бала е скочил високо над съперниците в червено и бяло.

"Левски" започна със самочувствие и не просто владееше топката, но и я изнесе в близост до наказателното поле на гостите още в началните 10-ина минути - потвърждение на думите на Веласкес, че само с контрол и доминация елиминирането на АЗ е възможно.

Капитанът на "Левски" Марин Петков е фаулиран.

Около 15-ата мин гостите се активизираха и погледнаха към вратата на Светослав Вуцов.

"ЛЕВСКИ" - АЗ (АЛКМААР) 0:0

"ЛЕВСКИ": Светослав Вуцов, Алдаир, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Гашпер Търдин, Асен Митков, Марин Петков, Рилдо, Радослав Кирилов, Евертон Бала

АЗ (АЛКМААР): Роме-Джейдън Овусу-Одуро, Денсо Касиус, Вутер Гоес, Алешандре Пенетра, Меес де Вит, Пеер Коопмайнерс, Жорди Класи, Кеес Смит, Ибрахим Садик, Трой Парът, Исак Йенсен

Главен съдия: Тамаш Богнар (Унгария)

Жълти картони: Рилдо (Л), Йенсен (АЗ)