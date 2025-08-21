"Лудогорец" гостува на "Шкендия" в битка за групите на Лига Европа (съставите)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хегемонът в българския футбол през последните 14 години "Лудогорец" гостува на северномакедонския "Шкендия" (Тетово) на стадион "Тоше Проески" в първи плейоф за влизане в отборната фаза на Лига Европа.

Българският първенец вече си осигури мачове до Коледа, след като ще играе най-малко в групите на Лигата на конференциите.

Мачът започва в 21 часа българско време, а съдия е англичанинът Крис Кавана.

"Шкендия": Бабукар Гайе, Александър Трумци, Имран Фетай, Клисман Каке, Роналдо Уебстър, Решат Рамадани, Адаму Алхасон, Фабрис Тамба, Арбин Зейнулай, Лиридон Латифи, Бесарт Ибрахими.

"Лудогорец": Серджио Падт, Сон, Идан Нахмиас, Диниш Алмейда, Антон Недялков, Педро Нареси, Дерой Дуарте, Ерик Маркус, Петър Станич, Мунир Шуиар, Ив Ерик Биле.