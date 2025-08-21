Световните шампионки са отбор на юли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор за волейболистки до 19 години спечели анкетата на „Пресклуб България". Селекционерът Атанас Петров бе отличен като най-добър треньор в България. Волейболистките ни получиха приза с впечатляващо единодушие – 28 гласа от общо 29 гласували.

Атанас Петров благодари на отбора за представянето, с което доказаха, че напълно заслужават световната титла.

„Европейската титла, спечелена преди година, беше началото на този процес. Колективът на този отбор е изключително силен. През това лято триумфирахме на Балканиадата, а след това и на Световното първенство. Не беше лесно – срещнахме множество откази за контролни срещи преди шампионата."

Петров отдаде заслужено признание и на всички, допринесли за грандиозния успех – първата световна титла в колективен спорт при жените за България.

„Трябва да благодарим на всички по веригата, които са свършили своята работа – клубовете, треньорите в школите. Федерацията ни осигури най-добрите условия за подготовка", заяви националният селекционер

Координаторът на националните отбори Николай Иванов също поздрави състава и треньора, като изтъкна предпоставките за този голям успех:

„Само благодарности и комплименти за тези момичета – те са пример за подражание на младите. Не само че са красиви и талантливи, но са и добре възпитани. Убеден съм, че са стойностни личности и ще продължат успешно своя път."

Вицепрезидентът на Българската федерация по волейбол Петър Кънев също уважи събитието. Той изрази оптимизъм относно бъдещето на женския волейбол в страната:

„Във федерацията сме изключително доволни от този успех. Волейболът се утвърди като най-успешният колективен спорт в България. Когато започнахме преди пет години, имаше едва три отбора, желаещи да участват в женското първенство. Сега се очаква приток на спонсори към женския волейбол. Водим разговори и имаме подадена ръка от Министерството на младежта и спорта."

