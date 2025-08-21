"Арда" падна 0:1 в Полша, остави добри шансове за еврочудо

"Арда" загуби с минималното 0:1 гостуването си в Полша на "Ракув" в първия мач от плейофната фаза на Лигата на конференциите. Отборът на Александър Тунчев допусна попадение след голяма грешка в защита в 28-ата мин, впоследствие бе близо и до изравняване, но удар на Лъчезар Котев прати топката в страничната греда. И все пак отборът от Кърджали запази добри шансове за реванша след седмица.

Полският вицешампион започна доста по-добре мача, но имаше нужда от "асистенция", за да отбележи. Феликс Ебоа Ебоа се превърна в грешник за "Арда" - подцени подадената му топка и позволи на Томаш Пиенко да му я отнеме, а нападателят стреля покрай Анатоли Господинов за 1:0.

"Ракув" направи нови пропуски до края на първото полувреме и в началото на второто, когато и техен нов гол беше отменен заради засада.

Серкан Юсеин беше близо до изравнително попадение в 59-ата мин. Пое топката пред наказателното поле, залъга и стреля, но се размина с красив гол. В 66-ата мин далечен удар на Котев срещна дясната греда и излезе в аут.

В силните минути за "Арда" Шиняшики и Вутов също имаха възможности, от които не успяха да се възползват.