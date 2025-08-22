Боримиров: Няма голяма разлика между "Левски" и АЗ

"Левски" изигра много добър мач и отговори на темпото на АЗ (Алкмаар).

Това заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров след загубата с 0:2 в София в първи плейофен мач от Лигата на конференциите.

"Изиграхме много добър мач. За съжаление допуснахме две грешки и АЗ Алкмаар показа своята класа

Вървим по правилния път и ставаме все по-силни и стабилни с всеки мач. Не мисля, че имаше голяма разлика между двата отбора. Темпото бе сходно, а без грешките те не бяха застрашили вратата ни. Отговорихме на тяхната игра, а те са един от най-добрите отбори в Нидерландия. Доволен съм от начина, по който отборът се развива в последните 11-12 мача.

Ще си направим изводите от този мач. Натрупаха се много двубои четвъртък-неделя. Сега ще имаме седмица да се освежим и да помечтаем. Благодаря на феновете, прекланям се пред тази публика. В България няма друга като нашата", заяви Боримиров.