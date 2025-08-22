Крив македонски терен виновен на треньора на "Лудогорец"

Наставникът на "Лудогорец" Руи Мота направи този коментар след първия мач от квалификационния кръг в Лига Европа, загубен с 1:2 от "Шкендия" в Скопие:

"Започнахме добре мача и контролирахме нещата. Вкарахме гол, но след това губехме единоборствата и топката. "Шкендия" са добри на контра. Трудно е да се играе на този терен, но бяхме подготвени за него. Допуснахме твърде много контри. През второто полувреме се получи същото.

Не е свързано с нервите. Свързано е с това как трябва да играем на този терен. Състоянието му не е добро. В някои моменти задържахме топката твърде много. Казах на футболистите да играем по-опростено. Когато задържахме топката повече, "Шкендия" успяваше да организира контраатаки.

Знаехме какво да очакваме от тях. "Шкендия" има бързи футболисти, те играят с дълги диагонални пасове. Трябваше да внимаваме и да не губим топката така лесно. Теренът е тежък, но това не е извинение за нас.

На реванша трябва да се справим значително по-добре от тази вечер. Не играхме добре. Трябва да сме по-добри във всеки един аспект от играта."