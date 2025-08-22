Треньорът на "Левски": Нека не омаловажаваме усилията на АЗ

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес обяви, че до последно ще вярва в реванша, че е възможно „сините" да направят чудо.

„Анализът за мача ми е, че го изиграхме по начина, по който исках да стоим на терена. Абсолютно нищо не мога да кажа за начина, по който излязоха играчите и се вложиха в двубоя. Това, което липсваше през първото полувреме беше да играем повече с топката, да не я губим толкова бързо. Губейки я бързо трябва да се организираш бързо в защита. В общи линии в защита отборът стоеше добре. Може би липса на концентрация, трябваше да сме по-добре подредени, когато те застанаха с трима в отбрана.

Допуснахме техни играчи да дриблират и да ни създават ситуации. Стояхме добре и в моментите, в които притежавахме, успявахме да направим добри атаки. Единственото, което ни липсваше, бе завършващата фаза. Мисля, че първото полувреме беше равностойно. Относно притежанието на топката бяхме оправили някои неща през втората част и предлагахме повече решения. Ключово беше, че допуснахме два гола – нещо, което не е типично за нашия отбор.

Разбира се, да отбележим ситуацията, която беше 100 процентова и щеше да бъде решаваща. Трябваше да сме по-добре организирани в защита в ситуациите, в които получихме гол, както и по-ефективни в противниковото поле. Оттук-насетне много ми хареса начина, по който отговорихме на противника. Показахме, че имаме присъствие в мача и вярваме до последната минута. До последно можехме да отбележим в някои ситуации. Имахме влизания дълбоко в противниковото поле. Имаше и далечни удари като един на Бала, за който се сещам. За мен по-нормалният резултат в този мач би бил едно равенство, но не бива да забравяме, че противникът има доста добро ниво. Без съмнение начинът, по който стояхме на терена бе добър", направи анализ на двубоя Веласкес.

„Трябва да анализираме ситуацията, отдавайки заслуженото на съперника. Нека не омаловажаваме техните усилия. Говорим за отбор, който притежава изключителни индивидуални изпълнители. Грешките много пъти са плод на това, което изисква от теб отборът. За мен това бе ключовото в тези две ситуации. Ясно е, че не се защитавахме добре в тези ситуации. Но трябва да отбележим и класата, която притежават футболистите на противника, особено в завършващата фаза на играта", продължи Веласкес.

„Абсолютно навсякъде се случва едно и също – ако бяхме били щяхте да кажете, че треньорът е гениален да сложи Бала нападател, но това е все едно да четеш утрешния вестник. Сега вече е лесно да изразяваме хипотези. Срещу „Лудогорец" играхме така, Бала изигра уникален мач. Залагам си името, че не това бе ключовото, което реши мача. Изхождайки от това, че Рупанов е изключителен футболист и затова разчитам на него. Казвам го разбира се с усмивка и положителна нагласа. Винаги е лесно след това да се говори. Видяхме много интересни неща от Бала на терена.

Доста позитивно се отрази неговото появяване на терена. Смяната бе единствено на базата на това, че начинът, по който играеше Бала, се справяше с това при получаване на топката да се обърне с лице към вратата. Опитахме се да свалим линията на защитата повече. Искахме да поддържаме оборотите в линията на атаката. Приоритет беше да имаме в линията на защитата числено преимущество, да играем човек за човек и затова бе важно да играем с двамата. Това изисква много физически усилия и искахме да отговорим на тази преса. Един от двамата ни нападатели е контузени", каза още испанският специалист.

„Искам да отдам заслуженото на футболистите. Както вие отбелязахте ясно е за всички в света на футбола за какви отбори става въпрос в лицето на „АЗ Алкмаар" и „Брага", колко струват. Затова искам да отдам заслуженото на играчите, които изглеждаха като равен с равен. Отборът ми показа, че наистина има големи възможности и това наистина ме кара да бъда положителен за втория мач, макар че отиваме на негостоприемен терен. До последния съдийски сигнал ще покажем, че имаме възможност да се класираме", завърши Веласкес.