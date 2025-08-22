В Англия: Фарке показа лоялност към Илия Груев

Мениджърът на “Лийдс” Даниел Фарке е показал лоялност към вътрешния полузащитник Илия Груев, въпреки че през лятото завърналият се във Висшата лига на Англия клуб закупи за 35 млн. лири двама футболисти на неговия пост - Антон Щах и Шон Лонгстаф.

Констатацията е на сайта leedsunited.news.

“Това лято Груев може би е смятал, че ще му бъде трудно да получи игрово време в “Лийдс”. Фарке смени схемата на 4-3-3 от 4-2-3-1, премахвайки номер 10 (плеймекъра), което изпрати Брендън Арънсън на пейката, и така отборът изглежда по-стабилен в средата на терена.

Участието на Груев в мача срещу “Евертън” в понеделник, макар и само от 78-ата минута, ще му даде увереност, че има важна роля през този сезон. Особено ако Итън Ампаду остане извън игра заради удара, който получи по време на победата с 1:0”, размишлява leedsunited.news.

Освен нашия национал, Ампаду, Щах и Лонгстаф Фарке разполага на поста и с Ао Танака.