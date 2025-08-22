Златната Стилияна Николова празнува 20-ти рожден ден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чаровната Стилияна Николова празнува днес 20-ти рожден ден. От федерацията по художествена гимнастика не пропусуснаха да поздравят шампионката.

"Честит 20-ти рожден ден на Стилияна Николова - абсолютна европейска шампионка Будапеща 2024, първата в историята шампионка на Европейска купа Баку 2024, носител на редица отличия и член на национален отбор жени (индивидуално)!

Скъпа Стили, честит рожден ден!

Бъди здрава, щастлива, успешна и благословена! От сърце ти желаем много радост и сбъдване на най-голямата ти мечта - да се окичиш с олимпийски медал!

Работи, както досега и ще успееш, защото ти можеш много и знаеш как! Бъди благословена и весел празник!

Много те обичаме! От екипа на БФХГ.