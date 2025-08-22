България загуби драматично от Япония на световното за волейболисти до 21 г.

България записа втора загуба на световното първенство за волейболисти под 21 години в Китай. Нашите бяха много близо до успех срещу Япония, но накрая отстъпиха драматично с 2:3 (25:22, 20:25, 18:25, 25:23, 12:15). В първия ден на турнира загубихме от Куба с 1:3, а японците надиграха Бразилия с 3:0.

Двубоят започна равностойно с лек превес на Япония в самото начало. „Самураите" ни поведоха с 6:3, но ние изравнихме 7:7. Последва дълга размяна на точки, докато серия от три за вашите доведе до 16:14. От този момент не позволихме на съперника да ни настигне. Получихме два геймбола и взехме още първия – 25:22.

Втората част се разми аналогично. Нито един от отборите не успяваше да вземе сериозен аванс. Най-дългите серии бяха от по три точки, а последното равенство бе при 16:16. Тогава пуснахме Япония напред и не можахме да я догоним. При 21:20 „самураите" направиха четири поредни успешни отигравания и изравниха резултата.

Япония получи сериозна доза самочувствие, което се видя в началото на третия гейм. Съперникът ни поведе рано с 5:1. Най-близо до Япония стигнахме при 7:9. След това нямахме никакъв шанс да спечелим гейма. Резултатът стана 17:10, после 21:13, а краят дойде при 25:18.

В четвъртата част бяхме длъжни да покажем най-доброто от себе си, за да не стартираме с две загуби. Българите демонстрираха характера, който беше необходим. След размяна на точки в началото авансът ни стигна до 14:10, като го увеличихме бързо на 17:11. Сега беше наш ред да покажем на японците, че знаем как се брани преднина. Не беше лесно, защото съперникът ни остави само два геймбола – 24:22. Пропуснахме първия, но с втория пратихме мача в тайбрек.

Решителният гейм приличаше в началото си на четирите преди това – оспорвана игра и размяна на точки. Първи ние натрупахме важна преднина – 8:5. Японският треньор взе таймаут, който му свърши работа. Три поредни точки доведоха до изравняване. А лошата новина за България, че дойдоха четвърта и пета. Вече не държахме мача в ръцете си, а трябваше да го спасяваме. За щастие спряхме серията на Япония, но само с една точка. Размяната на успешни атаки обаче не беше в наша полза, а резултатът стана 13:10 за съперника. Япония получи два мачбола и взе още първия – 15:12.

Утре е третият мач за тима на Венцислав Симеонов на световното първенство. Той е срещу Колумбия отново в 6 часа сутринта.