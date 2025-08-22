ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

12-годишно момче с автоимунно заболяване има нужда...

"Лудогорец" отложи мача си от първенството с "Берое"

СНИМКА: СТАРТФОТО

Двубоят от шестия кръг на Първа футболна лига между Берое и Лудогорец е отложен по желание на разградския клуб, съобщиха за БТА от старозагорския отбор.

По програма срещата трябваше да се играе на 25 август (понеделник) от 21:15 часа на стадион "Берое".

Лудогорец има важен реванш от плейофите на Лига Европа срещу македонския Шкендия на 28 август в Разград, в който трябва да наваксва изоставане от 1:2 от първия мач снощи в Скопие, за да влезе в груповата фаза на турнира.

Старши треньорът на Берое - Виктор Басадре, пък предвижда да организира двустранна игра, за да поддържа игровата форма на футболистите си заради отложената среща, предава БТА.

В седмия кръг от шампионата старозагорци гостуват на друг евроучастник - Арда, в Кърджали на 1 септември, а ден по-рано Лудогорец приема Ботев Пловдив.

