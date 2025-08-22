В АЗ не очаквали такава мощна подкрепа за "Левски"

От лагера на АЗ (Алкмаар) признаха, че са останали впечатлени от публиката на "Левски" по време на снощния плейоф за влизане в Лигата на конференциите.

Нидерландците спечелиха с 2:0 пред над 35 хиляди фенове на Националния стадион "Васил Левски" и си осигуриха комфортна преднина преди реванша на собствен терен на 28 август.

"Чувахме феновете още при влизането на стадиона. Не очаквахме такова нещо. Все пак бяхме наясно, че те са сменили стадиона с по-голям и бяхме подготвени за подобна обстановка. Тази атмосфера оказва влияние на всеки спортист. Изиграхме мача много зряло. Беше страхотна вечер за нас", коментира халфът Пеер Коопмейнерс.

"Този мач ни донесе нов безценен опит, както повечето гостувания в Европа. Такива срещи дават и нещо допълнително като атмосфера. Да, беше страхотна, но аз не позволих да ми повлияе. Малко или много успях да се изключа от външните фактори", заяви капитанът Джорди Класи.