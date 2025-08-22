ЦСКА се отърва от още един свален във втория отбор чужденец

ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, информира официалният сайт на "червените".
Белгиецът пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол за „армейците".
"ЦСКА желае успех на Джейсън Локило в бъдещите предизвикателства", се казва в съобщението.
Локило бе един от четиримата легионери, които бяха натирени във втория отбор на "червените" след калпавия старт на сезона.
ЦСКА се раздели преди това със Зюмюр Бютучи. Остават Аарон Исека и Мика Пинто.