ЦСКА се отърва от още един свален във втория отбор чужденец

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЦСКА се раздели с крилото Джейсън Локило. Днес клубът и футболистът прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие, информира официалният сайт на "червените".

Белгиецът пристигна в ЦСКА през лятото на 2024 г. и оттогава записа участие в 27 мача, отбелязвайки 1 гол за „армейците".

"ЦСКА желае успех на Джейсън Локило в бъдещите предизвикателства", се казва в съобщението.

Локило бе един от четиримата легионери, които бяха натирени във втория отбор на "червените" след калпавия старт на сезона.

ЦСКА се раздели преди това със Зюмюр Бютучи. Остават Аарон Исека и Мика Пинто.