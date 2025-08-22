ЦСКА подписа със стар познайник от "Ботев" (Пд) - Мохамед Брахими

ЦСКА привлече офанзивния футболист Мохамед Брахими, съобщиха от клуба на официалния си сайт. Днес френското крило премина успешно медицинските прегледи и подписа договор с „армейците". 26-годишният Брахими се превръща в седмото лятно попълнение на 31-кратните шампиони. Стандартната му позиция на терена е на десния фланг на атаката, но с успех играе и в лявата част на нападението.

Брахими има опит по българските терени. Той стартира футболната си кариера в родната Франция, а през 2020 г. е привлечен в "Царско село". Следват периоди в "Нефтохимик" и "Пирин" (Благоевград) преди трансфера му в "Ботев" (Пловдив) през лятото на 2022 г.

Именно с "Ботев" Брахими постига най-големия успех в кариерата си – спечелването на Купата на България през 2024 г., когато работи съвместно с настоящия старши-треньор на ЦСКА Душан Керкез. Преди това – през 2023 г. крилото играе под наем в руския елитен "Факел" (Воронеж), а през лятото на 2024 г. се завръща в същия клуб с постоянен договор.