“Левски” - АЗ е най-посетеният мач в Европа на 21 август

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От всички изиграни това лято само “Хайдук” е имал повече публика в Лигата на конференциите, а от Лига Европа ги бие само “Бешикташ”

“Левски” рухна за 6 минути срещу АЗ (Алкмаар) в София и сякаш още след първия плейоф се сбогува с мечтата за европейски мачове поне до януари. За “сините” остана една победа по време на загубата. Успеха записаха феновете в синьо.

За втори път от четирите си домакинства в Европа през кампанията мач на “Левски” е най-посетен за вечерта от всички срещи от евротурнирите - не само от Лигата на конференциите, но и от Лига Европа.

По официални данни на УЕФА на Националния стадион “Васил Левски” за плейофа срещу нидерландския АЗ са присъствали 29 930 зрители. Независимо че от продажбата на билети се съобщаваха числа над 30 хил., и официално съобщените са напълно достатъчни, за да бъде двубоят на “Левски”

№1 по посещаемост от всички

36 квалификационни срещи

(12 от Лига Европа и 24 от Лигата на конференциите), изиграни на 21 август.

Фенки на “Левски” отиват към стадиона.

Втори в своеобразната класация по посещаемост за вечерта в Лигата на конференциите е европейският дебют на “Кристъл Палас”. Историческият мач на носителя на купата на Англия срещу “Фредрикщад” (Норвегия) събра 23 013 зрители на стадиона в Лондон.

Топ 5 в третия по сила европейски турнир по посещаемост допълват мачовете “Страсбург” - “Брьондби” с 22 080 зрители, “Хибърниън” - “Легия” (Варшава) с 18 958 зрители и “Розенборг” - “Майнц” с 18 293 зрители.

Двубоят “Левски” - АЗ (Алкмаар) на българска земя е по-посетен и от всички срещи от плейофния кръг в Лига Европа. №1 по този показател във втория по сила европейски турнир на 21 август бе мачът “Лех” (Познан) - “Генк” с 25 433 зрители.

В челото в Лига Европа са мачовете “Панатинайкос” - “Самсунспор” с 24 000 зрители, “Абърдийн” на Димитър Митов срещу румънския ФКСБ със 17 751 зрители, “Слован” (Братислава) - “Йънг Бойс” с 15 008 зрители.

Мачът “Левски” - АЗ (Алкмаар) е и на общото

трето място от всички двубои

от Лигата на конференциите,

изиграни до момента

(до 21 август), като малко повече публика е имало само в две срещи от турнира на хърватския “Хайдук” (Сплит) - срещу “Динамо” (Тирана) и “Зира”.

Единствено “Бешикташ” - “Шахтьор” (Донецк) от всички изиграни до момента квалификации в Лига Европа има малко повече фенове от тези на “сините” срещу АЗ.

“Левски” вече имаше едно домакинство, което стана най-посетено за вечерта в Европа - нулевото равенство срещу “Апоел” (Беер Шева) от първия квалификационен кръг на 10 юли. Тогава според официалните данни на “Герена” бяха присъствали 15 467 зрители.

Преместването на стадион “Васил Левски” за плейофа даде

поне един позитивен резултат -

не на терена, а на трибуните

“За да се борим за всяка секунда, за всяка топка и всеки сантиметър от терена, черпим енергия от вашия глас. Чу ви цяла София, България и Европа. Великата публика на “Левски”, обърнаха се от клуба към “синята” публика.

“Футболът е игра на голове. Но и игра на емоции.

А европейските вечери имат един особен емоционален заряд, защото защитаваш честта на “Левски” пред цяла България. И можем да сме горди, че отборът и публиката заедно показаха, че мястото ни е в Европа”, написаха още към запалянковците.

След начален ентусиазъм, подклаждан именно от енергията от трибуните, и последвало изключително дисциплинирано поведение до края на първото полувреме “Левски” допусна разконцентриране на терена за минути, но то се оказа фатално.

В 56-ата мин “Левски” се пропука за първи път, а АЗ се възползва. Йенсен надигра Алдаир и центрира, топката прелетя над трима в синьо, а намиращият се зад тях Ибрахим Садик я насочи отблизо в мрежата зад Вуцов - 0:1.

В 59-ата мин отлична атака на “Левски” беше завършена от Марин Петков, но ударът му не бе достатъчно добре насочен и беше спасен от вратаря на гостите.

В 62-ата мин АЗ нанесе втори удар след нови пасивни действия на “синята” отбрана.

След тъч напред към Кеес Смит той се измъкна като на шега през Охене и Макун, всички в синьо изгледаха как атакуващият футболист връща топката към Коопмайнерс, който шутира отблизо към вратата.

Вуцов отрази с крак, но Трой Парът добави в опразнената врата - 0:2.

В 79-ата мин Евертон Бала стреля мощно от пряк свободен удар и разтресе напречната греда над вратаря на АЗ.

Много доволни от победата, но и много впечатлени от “синята” публика останаха в лагера на АЗ.

“Чувахме феновете още

при влизането на стадиона

Не очаквахме такова нещо. Все пак бяхме наясно, че те са сменили стадиона с по-голям, и бяхме подготвени за подобна обстановка. Тази атмосфера оказва влияние на всеки спортист. Изиграхме мача много зряло. Беше страхотна вечер за нас”, коментира халфът Пеер Коопмайнерс.

“Атмосферата беше страхотна, но аз не позволих да ми повлияе. Малко или много успях да се изключа от външните фактори”, заяви капитанът Жорди Класи.

“Борихме се здраво, показахме качествата си в много нажежена обстановка. Запазихме спокойствие, постигнахме добър резултат, който ни дава отлична стартова позиция преди втория мач”, заяви треньорът на победителите Маартен Мартенс.

Реваншът е на 28 август в Нидерландия.