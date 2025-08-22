Българска красавица ще представя гимнастичките пред международната федерация

Вицепрезидентът на централата ни Невяна Владинова беше избрана за представител на спортистите към Международната федерация по гимнастика (ФИГ), съобщават от българската федерация по художествена гимнастика във Фейсбук.

Гласуването сред грациите се проведе по време на 41-о Световното първенство в Рио де Жанейро (Бразилия). Владинова спечели с 37 гласа срещу 14 за Александра Кирой-Богатирева (Австралия).

"Представител на спортистите по художествена гимнастика на ФИГ! Това ми беше целта толкова дълго време и от втория опит я постигнах! За мен е чест да стана част от семейството на ФИГ и на силния и ефективен Технически комитет. Искам да благодаря на моята федерация и на моя екип за упоритата работа за този успех и за това, че повярваха в мен и в моята сила. Благодаря много за цялата подкрепа и за гласовете, които получих. Сега е мой ред да ви подкрепя и да работя усилено за нуждите на спортистите, както и за успеха на художествената гимнастика", написа красавицата ни в инстаграм.

"Изключително много се гордеем с постигнатите високи резултати от Неви! Желаем ѝ ползотворна работа в Международната централа, а към всички атлети - имате борбен представител, който ще ви защитава на всяко едно ниво!", заявиха от БФХГ в социалните мрежи.