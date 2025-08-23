Без българи в “Големият шлем” след почти 30 г.

Тази година откритото по тенис на САЩ няма да бъде свързано с някакви надежди за добро българско представяне при мъжете и жените.

Страната ни няма да има представител в основните схеми поединично за първи път от 29 години.

Григор Димитров няма да играе поне до края на септември, след като претърпя операция заради разкъсването на гръден мускул в осминафинала срещу №1 в света Яник Синер (Ит) на “Уимбълдън”. Миналия сезон на US Open най-добрият български тенисист в историята се отказа контузен на четвъртфинала срещу представителя на домакините Франсес Тиафо и не може да защити 400 точки, което означава нов спад в ранглистата.

В квалификациите при мъжете не участва нито един от нашите. При жените Виктория Томова спечели лесно първия си мач с Ирене Бурийо Ескориуела (Исп), но направи доста, за да загуби във втория кръг. №1 от българките в ранглистата на женската асоциация пропусна 2 мачбола и загуби 6:3, 5:7, 4:6 от Хане Вандевинкел (Бел). В третия сет Томова отново имаше преднина с пробив (колкото и да е относително това при жените), но след странна нерешителност позволи на съперничката си да спечели.

Българи нямаше в основните турнири на “Големият шлем” за последно в откритото на Австралия през 1996 г. Тогава Катерина Малеева загуби 1:6, 5:7 от Дениса Сабова (Слвк) в квалификациите. Магдалена Малеева изобщо не участва. Най-малката от сестрите имаше сериозна контузия на лявата ръка - вътрешна (stress) фрактура, заради която за 52 седмици игра само в два турнира и по тази причина загуби мястото си в ранглистата. Магдалена се завърна на “Ролан Гарос” в Париж и стигна до осминафиналите, където бе отстранена от легендата Моника Селеш.

Така в момента надеждите на българския тенис на US Open са свързани с шампиона от “Уимбълдън” и №1 в света Иван Иванов и Александър Василев (полуфиналист в Лондон) при юношите. Защо пък да няма и силен резултат на Елизара Янева или Росица Денчева в турнира за девойки?