Шефът на “Ферари”: Хамилтън ни пречи

Приказките на Луис Хамилтън не се отразяват добре на “Ферари”.

Според шефа Фредерик Васьор невъздържаните коментари на седемкратния световен шампион във Формула 1 като този след провала в квалификацията в Унгария вредят на имиджа на отбора.

Ядосан от представянето си на “Хунгароринг”, британецът заяви, че се чувства напъло безполезен и “Ферари” трябва по-бързо да си намери друг пилот.

“Луис е склонен към самокритика и понякога преувеличава. В един момент има огромни претенции към автомобила, а в друг - към самия себе си. Той непрекъснато иска да бъде по-добър. В такива ситуации трябва да го успокояваме. С изказванията си обаче само усложнява ситуацията - дори и когато е говорил с представители на медиите. Просто Луис е такъв човек и за мен това не е проблем. Но е необходимо да запази спокойствие и да не забравя, че първите му стъпки във “Ферари” бяха успешни. Когато нещата не се получават като в Будапеща, не бива да позволяваш разочарованието да те вади от равновесие”, коментира Васьор.

Кучето на Хамилтън пак стана герой в августовския брой на списание Vogue. Английският булдог Роско позира за приложението Dogue, което представя домашните любимци на известни хора.

“Подобно на Луис Хамилтън, на Роско също му е писано да бъде шампион. Той е свикнал с живота по пистите и дори вече е придобил някои от навиците на собственика си”, пише изданието.